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        Bulanık'ta öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:22
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        Bulanık'ta öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Balotu Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, projenin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

        Bilim fuarlarının çevreye bilimsel bir gözle bakmayı sağladığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

        "Bilim fuarları, bilimin hayattaki öneminin kavramasına ve öğrencilerin derslerine daha yüksek motivasyonla devam etmesine yardımcı oluyor. Öğrencilere belirlediğiniz konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Bu doğrultuda öğrencilerimize rehberlik aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimizi iletiyor, emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz."

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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