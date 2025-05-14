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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın naaşı, Muş'a getirildi

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:05
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın naaşı, Muş'a getirildi
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a getirildi.

        Kara yoluyla Muş'a getirilen şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

        Tören mangasınca ambulanstan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastanenin morguna götürüldü.

        Muş Valisi Avni Çakır, bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan aile bireylerini teselli etmeye çalıştı, başsağlığı diledi.

        Törene, şehidin yakınları, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

        Şehidin naaşı, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle Tandoğan köyünde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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