Malazgirt'te Gazze'ye destek kermesi
Muş'un Malazgirt ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için destek kermesi düzenlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için destek kermesi düzenlendi.
Kümbet Camisi'nde düzenlenen kermeste kadınların evlerinde hazırladığı ürünler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Pürmüs, Gazze halkıyla dayanışmanın önemine değindi.
Kermesi düzenleyenlere teşekkür eden Pürmüs, "AK Partili kadınlar olarak evlerimizde hazırladığımız yiyecekleri kermese getirdik. Filistin'in yanındayız, kalbimiz onlarla. Destek vermeye devam edeceğiz." dedi.
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