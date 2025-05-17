Bulanık'ta "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Yeni Mahalle'de bir araya gelen gençler ve kurum amirleri, Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Gülseren Demirkıran, anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirten Demirkıran, "Yürüyüşümüz hem geçmişe saygımızın hem de geleceğe olan bağlılığımızın bir ifadesidir. Unutmayalım ki yürüdükçe umut çoğalacak, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından gençler, kurum müdürleriyle fotoğraf çektirdi.
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