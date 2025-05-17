Muş'ta doğa yürüyüşü ve şenlik düzenlendi

Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü ve şenlik düzenlendi.

Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Tarihi Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'nda yüzlerce gençle doğa yürüyüşü yaptı.

Daha sonra parktaki Kitap Kafe önünde bir araya gelen gençler, şarkılar söyledi, halay çekti.

Kano, zipline gibi sportif etkinliklerle gönüllerince eğlenen gençler, oryantiring parkurunda oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Vali Çakır, basın mensuplarına, etkinlikler kapsamında 1500 kişiyle yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Çakır, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan Parkı'ndayız. Doğu'nun belki de en gözde mesire alanlarından birindeyiz. Burası hem tarihi bir alan hem de günü birlik ziyaretçiler açısından güzel bir alan. Yaklaşık 1500 gencimizle güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Akabinde bir takım sportif faaliyetler yapıldı. Müzik eşliğinde halaylar çekildi. Şenlik havasında güzel bir gün geçiriyoruz. Gençliğimizin gücümüz olduğunun farkındayız ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla güzel bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz."

Kentte eğitim, spor ve sanatta güzel projeler hazırladıklarını ifade eden Çakır, "Muş'ta gençlerimizi geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Onları nitelikli, geleneklerimize, göreneklerimizle uygun bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay ekiplerinin katılımcılara ikramlarda bulunduğu etkinliğe, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcıları Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de katıldı.