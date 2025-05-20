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        Muş'ta kurbanlık sevkiyatı başladı

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:23
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        Muş'ta kurbanlık sevkiyatı başladı
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        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı.

        Kentte ahırlarda beslenen büyükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere gönderiliyor.

        Çiftçi Erdal Yalvarıcı, AA muhabirine, ilk sevkiyatı bugün İstanbul'a yaptıklarını söyledi.

        Muş'un hayvancılıkta önemli konumunda olduğunu belirten Yalvarıcı, "Her sene yaklaşık 250 hayvanı İstanbul'a gönderiyorum. Hayvanlarımız 400 ile 750 kilo arasında değişmektedir. Fiyatı da kilolarına göre belirliyoruz. Bugün 30 büyükbaş hayvanımızı tıra yükleyip gönderdik. 250 hayvanı daha göndereceğiz." dedi.

        Antalya'ya büyükbaş hayvan sevkiyatı yapan İrfan Dereli ise "Yaklaşık 15 yıldan beri hayvancılık yapıyorum. Sevkiyatını yaptığım hayvanları üç yıldır besliyorum. Bugün tırlara yükleyerek gönderdik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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