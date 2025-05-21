Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Muş'ta Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı:

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu, ücretsiz olarak halkın avukatlığını yapıyor çünkü bir harç ve başvuru masrafı alınmıyor. İdareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik yapıyoruz. İdarenin daha iyi işlemesi, insan odaklı, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yaklaşım içerisinde bulunması için kendilerine tavsiye ve önerilerde bulunuyoruz." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen "Ombudsman Muş'ta Gençlerle Buluşuyor" programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun tanıtım videosunun izletilmesinin ardından konuşan Akarca, Sultan Alparslan'ın memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muş'un doğasıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla, zengin insan yapısıyla ve misafirperverliğiyle ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Akarca, şöyle konuştu:

"Muş'un halen hak ettiği düzeyde bir turizm potansiyeline sahip olmadığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki gelişmelerle özellikle 'Terörsüz Türkiye' ile bu gelinen aşamada bütün Türkiye'nin ve bütün bölgenin daha huzurlu, refah içerisinde büyük aşamalar kaydedeceğine yürekten inanıyorum. Onun için Cumhuriyet tarihinin bu en önemli projesi olan, en önemli aşaması olan 'Terörsüz Türkiye' düşüncesinin milletimize ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burası tabi ki medeniyetlerin gelip geçtiği, tarihe tanıklık eden ve gerçekten de ecdadımızın izlerini taşıyan bir memleket, çok özelliği olan bir şehir."

- "Kamu Denetçiliği Kurumu, ücretsiz olarak halkın avukatlığını yapıyor" Bitlis ve Siirt'te üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğini ve onların taleplerini dinlediğini anlatan Akarca, şunları kaydetti: "Kamu Denetçiliği Kurumunda bir başdenetçi, 5 denetçi görev yapmakta. 130 uzmanımız 155 de personelimiz bulunmaktadır. Yıllık 15-20 bin arası başvuru alıyoruz. Kurulduğu tarihten bu yana da yaklaşık 250 bin başvuru aldık ve bunların tamamını sonuçlandırdık. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla kuruldu. İdarenin her türlü iş ve eylemleri yargısal denetime tabi çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti. Kamu Denetçiliği Kurumu, ücretsiz olarak halkın avukatlığını yapıyor çünkü bir harç ve başvuru masrafı alınmıyor. İdareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik yapıyoruz. İdarenin daha iyi işlemesi, insan odaklı, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yaklaşım içerisinde bulunması için kendilerine tavsiye ve önerilerde bulunuyoruz."

Kamu Denetçiliği Kurumunun çok hızlı hareket ettiğini ve başvurularla ilgili 6 ay içinde karar verdiklerini belirten Akarca, "Vatandaşımız, öğrencilerimiz gerçek ya da tüzel kişiler önce idareye başvuruda bulunuyorlar. Varsa bir hakları ihlal edilmişse ya da bir sorun varsa onu talep ediyorlar. Eğer bu karşılanmazsa ya da cevaplandırılmazsa bize başvuruyorlar. Biz de idareden her türlü bilgi ve belgeyi yazılı olarak istiyoruz, araştırıyoruz, inceliyoruz. Öncelikli amacımız idare ile vatandaş arasında bir barış ve dostluk köprüsü kurmak. Bir de çocuklar bize başvuruda bulunabiliyorlar. 18 yaşından küçük çocuklar anne ve babalarının onayı olmaksızın rahatlıkla bizim sayfamızdan başvurabiliyorlar. Üniversite öğrencilerimizin başvurularında genellikle şunu gözlemliyoruz. Barınma, kredi alma, öğrenim hakkı, yemekle ilgili ya da üniversite kampüsünde karşılaştıkları sorunları bize intikal ediyorlar." diye konuştu. Düzenledikleri toplantıların amacının kurumun tanıtılması ve hak arama bilincinin geliştirilmesi olduğunun altını çizen Akarca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün yollar açık. İşte ister mahkemeye başvurursunuz İster Kamu Denetçiliği Kurumuna. Sahaya gittiğimizde izlenimleri rapor haline getiriyoruz. Yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne raporumuzu sunuyoruz. Bu da son derece etkin bir denetim mekanizmasını oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, üniversite diploması sadece bir belge ve hayatınızda önemli bir sıçrama noktası olabilir ancak bu yeterli değil. Sizin çok çalışmanız, kendinizi iyi yetiştirmeniz, sorgulayan, araştıran, merak eden bir kişiliğe sahip olmanız son derece önemli. Mutlaka bir ya da iki yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Yüksek lisans ve mümkünse doktora yapmanız lazım. Üniversite yıllarının kıymetini bilin. Devletimiz ve milletimiz eğitim ve öğretime çok önem veriyor, ciddi yatırımlar yapıyor. Mutlaka yapay zeka konusunu öğrenmeniz, dijital dünyayı iyi takip etmeniz gerekiyor." - "Referansımız tamamen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları, bu konudaki kurallarıdır" Muş Valisi Avni Çakır ombudsmanlık denince akıllara Kuzey Avrupa ülkelerinin geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çıkış kaynağı da orası. 2012 yılında bizim de yönetim hayatımıza girmiş. Ombudsman bu tür çalışmaların da aslında devletin yapmış olduğu iş ve işlemlerinde illa eksiklik aramıyor. Bazen de diyor ki 'Kardeşim neticede olay bu. Senin konunda yapılacak bir şey yok.' Ben de yıllarca müfettişlik yaptım. Bizde ombudsmanlık kurumumuza 100 bin başvuru var. Bu başvuruların yüzde 10'unun dahi yargıya intikal edeceğini düşünürsek 10 binden fazla başvuru ediyor. Bu da gereksiz zaman kaybı, yazışma, adli yükünün artışı demek. Bu anlamda zaten tüm iş ve işlemlerimizi hukuk ölçeğinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı, en seri ve en verimli bir şekilde yerine getirmek, talepleri karşılamak için tüm arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Referansımız tamamen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları, bu konudaki kurallarıdır." Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Talat Körpınar da "Gençlerin özellikle de üniversite öğrencilerimizin hak arama kültürünü tanımaları, bu kurumun işleyişine dair bilgi sahibi olmaları demokratik bilincin gelişimi açısından son derece önemlidir." dedi.