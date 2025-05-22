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        Muş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Muş'ta Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:06
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        Muş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
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        Muş'ta Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin hazırladıkları gösterileri sunduğu programda, yaralı bir öğrenciye nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterildi.

        Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı konuşmada, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol doğrultusunda programın Türkiye genelinde yürütüldüğünü belirtti.

        Çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı ve sağlık konularında bilinç düzeylerini artırmayı amaçladıklarını belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

        "Program kapsamında öğrencilere, 112 Acil sağlık hizmetlerinin kullanımı, afet durumlarında yapılması gerekenler, UMKE çalışmaları, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği sisteminin önemi, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve fiziksel aktivite başlıklarında eğitimler verilecek. Bu bilgilerle çocukların hem kendi sağlıklarını koruyan bireyler olması hem de çevrelerine örnek olmaları hedeflenmektedir."

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu ise Türkiye'nin sağlıkta yeni yüzyıla sağlam temellerle ilerlediğini belirtti.

        Sağlıklı kalmayı öncelik kabul ettiklerini ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kendi bedenine bakan, sağlığı için bilinçli adımlar atan bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklukta sağlıklı ve mutlu olmayan bir bireyin yetişkinlikte mutlu ve başarılı olması mümkün değildir. Çocuklara yalnızca bilgi kazandırmak değil, bu bilgileri davranışa dönüştürmelerini sağlamak önceliğimizdir. Böylelikle çocuklar, hem kendilerinin hem de çevrelerinin sağlığını koruyan bireyler haline gelecektir."

        Etkinliğe, kurum amirleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki gençlik liderleri ile sağlık çalışanları katıldı.

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