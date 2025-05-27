Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        13 ülkeden gelen gençler Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi

        Farklı ülkelerden Muş'a gelen 50 genç, Malazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 ülkeden gelen gençler Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Farklı ülkelerden Muş'a gelen 50 genç, Malazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) başlattığı "Gençlik Çalışanlarının Hareketliği Projesi" kapsamında 13 ülkeden 50 genç Malazgirt'e geldi.

        Kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında ilçenin tarihi mekanları ile doğal güzellikleriyle bilinen alanları gezen gençler, Seyir Tepesi'nde Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile bir araya geldi.

        Burada 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi hakkında gençlere bilgi veren Bayram, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferin Türk milletinin Anadolu'ya girişini sağladığını söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bayram, şunları kaydetti:

        "13 ülkeden 50 misafirimiz bizlere konuk olmaktalar. Burada hem Malazgirt'in tarihini öğreniyorlar hem de önemli mekanları gezdiler. Bulunduğumuz bölge tarihi anlara tanıklık etmiş önemli bir bölge. Projeler sayesinde kadim tarihimizi yurt dışından gelen misafirlerimize anlatabiliyoruz."

        Proje koordinatörü Ömer Özbey de proje kapsamında ilk faaliyeti Malazgirt ilçesinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Gençler, etkinlik boyunca Malazgirt'in tarihi atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu. Bölgedeki anıt ve doğal güzelliklere ilgi gösterdiler." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        Malazgirt Kaymakamı Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle buluştu
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle buluştu
        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı
        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı
        Muş'ta kalp rahatsızlığı yaşayan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderild...
        Muş'ta kalp rahatsızlığı yaşayan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderild...
        Muşlular, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutluyor
        Muşlular, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutluyor
        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
        Muş'ta Yeşilay çalışanları etkinliklerle 15 bini aşkın kişiye ulaştı
        Muş'ta Yeşilay çalışanları etkinliklerle 15 bini aşkın kişiye ulaştı