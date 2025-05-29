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        Bulanık'ta öksüz ve yetim çocuklar etkinlikte buluştu

        Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliği tarafından öksüz, yetim çocuklar ile gazi, şehit çocukları için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:38
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        Bulanık'ta öksüz ve yetim çocuklar etkinlikte buluştu
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        Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliği tarafından öksüz, yetim çocuklar ile gazi, şehit çocukları için etkinlik düzenlendi.

        Kazan Gölü kenarındaki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TÜGVA ilçe temsilcisi Fikret Aral, bu tür etkinliklerin toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

        Çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Aral, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız yeryüzünün kutlu emanetleridir. Her zaman bu emanetleri korumak ve onların yanında olmak için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetişmemiz gerekiyor. Ülkemizin geleceği çocuklardır."

        Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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