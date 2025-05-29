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        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:14
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        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği yapıldı.

        Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çocukların yüzlerinin boyandığı programda yaralıya nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

        Programı düzenleyenlere teşekkür eden Koşansu, "Bugün öğrendiklerinizi burada uygulayın. Elinizi yıkamayı unutmayın, meyve yemeyi ihmal etmeyin. Oyun oynarken hareket edin, bolca gülümseyin. Çünkü siz ne kadar sağlıklı olursanız, ülkemizin geleceği o kadar iyi olur." dedi.

        Çocuklar ve velilere temel sağlık, güvenlik ve ilk yardım konularında broşür dağıtıldı.

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