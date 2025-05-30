13 ülkeden gelen gençler için Malazgirt'te program düzenlendi

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Tokat Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özbey, Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahdettin Atılgan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın ve Kaymakam Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) başlattığı "Gençlik Çalışanlarının Hareketliği Projesi" kapsamında 13 ülkeden kente gelen gençler için Sultan Alparslan Gençlik Kampı'nda program düzenlendi.

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