Muş'ta Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında son aşamaya gelindi

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 50 dönüm alanda "Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı" inşa ediliyor.

Muş Valiliği İl Özel İdaresince il merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde 10 Nisan'da temeli atılan barınakta çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulan barınakta ameliyathane, mama üretim tesisi, köpeklerin yaş ve türlerine göre oluşturulan 11 bölüm, gözlem odası, idari bölüm ve veteriner odası bulunuyor.

Köpek kulübeleri, yemlik ve sulukların bulunduğu barınakta aralarında veteriner hekimlerin de yer aldığı 12 personel, sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik çalışma da yürütecek.

Yapımı büyük oranda tamamlanan ve gelecek hafta hayvan kabulüne başlanacak barınakta sahipsiz köpekler koruma altına alınacak.

Alandaki çalışmaları inceleyen Vali Avni Çakır, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için bir taraftan doğal yaşam alanı inşa ederken diğer taraftan da kimliklendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Çakır, "İlimiz hayvancılık memleketi olduğu için köpeklerin büyük bir çoğunluğu sahipli. Sahipli hayvanları ücretsiz olarak kimliklendiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 köpeği kimliklendirdik. Kentte 10 bin civarında bir köpek varlığımız var. Bunun 7 bini sahipli, 3 bini ise sahipsiz." dedi. - "İnşaatımız son aşamaya geldi" Sahipsiz hayvanlara iyi bir yaşam alanı sunmak istediklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın saldırılara maruz kaldıklarına yönelik kamuoyuna yansıyan görüntüler oluşuyor. Bu saldırıları bertaraf etmek, vatandaşlarımızın bu konudaki endişelerini gidermek amacıyla böyle bir alan oluşturuyoruz. Barınakta bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşaatımız son aşamaya geldi. İnşallah bayram sonrasında burada hayvanların bakımına başlayacağız. Teslim alacağımız hayvanlar mutlaka veteriner kontrolünden geçecek ve kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilecek."