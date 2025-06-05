Muş'ta üniversiteli gençlerden çocuklar için etkinlik

Muş'ta üniversiteli gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Gıyasettin Bingöl Varto Meslek Yüksekokulu'na getirilen Alagöz Köyü İlkokulu öğrencilerine bölümler tanıtıldı.

Daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçen çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Yüzleri boyanan çocuklara ok atma deneyimi yaşatan gençler, palyaço gösterisiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, AA muhabirine etkinlik sayesinde çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

"Onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Okulumuzu tanıtarak çocukların geleceğe dair planlarını konuştuk. Çocuklara kitap hediye ettik. Geleneksel Türk oyunları, sportif faaliyetler ve okçuluk yarışmalarıyla misafir ettik. Okçulukla tanıştılar. Karagöz ve Hacivat gösterileriyle çocuklar geleneksel gölge oyunuyla tanıştı. Amacımız çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırıp akranlarıyla oynamasını sağlamak."