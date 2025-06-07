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        Bulanık'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:19 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:19
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        Bulanık'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, bayramlarda paylaşmanın öne çıktığını söyledi.

        Yurdun dört bir yanında huzur içerisinde bayramın kutlandığını belirten Koşansu, bayramlarda küskünlüklerin sonlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

        Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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