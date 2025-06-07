Bulanık'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yurdun dört bir yanında huzur içerisinde bayramın kutlandığını belirten Koşansu, bayramlarda küskünlüklerin sonlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

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