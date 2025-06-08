Bulanık'ta AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve partililer, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti.

Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Şimşek, ülke için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Kamu yatımlarının devam edeceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra terörsüz, silahsız, gürültüsüz, patırtısız ama kardeşçe, eşit muamele, eşit vatandaş, anayasa kurallarına bağlı ve huzur içerisinde yaşayacağız. Çok huzurlu bir şekilde yaylalarımızda, köylerimizde, derelerimizde, barajlarımızda çalışmaya başlayacağız. Muş Ovası'na büyük bir yatırım olacak. Bütün köy yollarımıza sıcak asfalt yapacağız. Murat Nehri'nin ıslahını yapacağız. Bulanık-Malazgirt kara yolunu yapacağız. Köylerimizde alt yapı ve su sorunlarını gidereceğiz. Bulanık-Malazgirt ovasını sulamaya açacağız. Eğitimde güzel hizmetlerde bulunacağız."