Muş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Muş'ta otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muş'ta otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muş-Kulp kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 49 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile 45 AGS 606 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan 6 yaralı, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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