Muş'ta YEDAM ekibi, bağımlılıkla mücadele konusunda okul müdürlerini bilgilendirdi

Muş'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi, yürütülen çalışmalarla ilgili lise müdürlerini bilgilendirdi.

YEDAM'dan yapılan açıklamaya göre, kurumda yapılan toplantıda, bağımlılığın bir hastalık olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, bağımlılık riski taşıyan öğrenci ve öğretmenler için yapılması gereken müdahaleler hakkında okul yöneticilerine bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik planlanan bağımlılıkla mücadele eğitimleri ele alındı.

Okul müdürleri ise kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yapılacak faaliyetlere destek vereceklerini ifade etti.

Toplantıya Yeşilay Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin ve YEDAM görevlileri katıldı.