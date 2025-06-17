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        Muş'ta YEDAM ekibi, bağımlılıkla mücadele konusunda okul müdürlerini bilgilendirdi

        Muş'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi, yürütülen çalışmalarla ilgili lise müdürlerini bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:20
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        Muş'ta YEDAM ekibi, bağımlılıkla mücadele konusunda okul müdürlerini bilgilendirdi
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        Muş'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi, yürütülen çalışmalarla ilgili lise müdürlerini bilgilendirdi.

        YEDAM'dan yapılan açıklamaya göre, kurumda yapılan toplantıda, bağımlılığın bir hastalık olduğu vurgulandı.

        Uzmanlar, bağımlılık riski taşıyan öğrenci ve öğretmenler için yapılması gereken müdahaleler hakkında okul yöneticilerine bilgi verdi.

        Toplantıda ayrıca, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik planlanan bağımlılıkla mücadele eğitimleri ele alındı.

        Okul müdürleri ise kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yapılacak faaliyetlere destek vereceklerini ifade etti.

        Toplantıya Yeşilay Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin ve YEDAM görevlileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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