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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:01 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:01
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Karasu Çayı mevkisinde, uyuşturucu imal edenlere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, zanlılar M.A.B. ve E.C.B, sentetik uyuşturucu imal ettikleri esnada yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları bölgede yapılan aramada, satışa hazır 86 parça halinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 360 mililitre aseton maddesi, 123 kilitli poşet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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