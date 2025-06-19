Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları bölgede yapılan aramada, satışa hazır 86 parça halinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 360 mililitre aseton maddesi, 123 kilitli poşet ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Karasu Çayı mevkisinde, uyuşturucu imal edenlere yönelik operasyon düzenledi.

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