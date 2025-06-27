Muş'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde Malazgirt Zaferi ve kazı çalışmaları anlatıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Malazgirt Zaferi'nin İzinde" etkinliği düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında 1071 Tarihi Sultan Alparslan Parkı'nda gerçekleştirilen programda, Tarihi Malazgirt Kenti Kazısı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, katılımcılara Malazgirt Zaferi ve yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metin Karaburun, AA muhabirine, YÖK'ün koordinasyonunda Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde "Bilim Kafe" etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.

Bu etkinliklerin coğrafi kapsayıcılığı açısından "dünyanın en büyük bilim kafe etkinliği" olma özelliğini taşıdığını ifade eden Karaburun, şöyle konuştu:

"Muş Alparslan Üniversitesi olarak her yaştan insanı bilimle buluşturma adına bilim kafe etkinliğimizi düzenledik. Oğuzhan Karaçetin hocamız halkla buluşturuldu. Bu konuda hem katılımcılara hem de hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz, üniversitemizin toplumla buluşması adına devam edecek. Tarihi konu olması hasebiyle tarihi mekan seçtik. Burası ve tarihi Murat Köprüsü, turistleri ağırlayan bir mekan. Burayı özellikle konumuzla bağlantılı olduğu için seçtik ve etkili olduğunu da düşünüyorum."