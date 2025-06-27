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        Muş'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde Malazgirt Zaferi ve kazı çalışmaları anlatıldı

        Muş Alparslan Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Malazgirt Zaferi'nin İzinde" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:33
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        Muş'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde Malazgirt Zaferi ve kazı çalışmaları anlatıldı
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        Muş Alparslan Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Malazgirt Zaferi'nin İzinde" etkinliği düzenlendi.

        YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında 1071 Tarihi Sultan Alparslan Parkı'nda gerçekleştirilen programda, Tarihi Malazgirt Kenti Kazısı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, katılımcılara Malazgirt Zaferi ve yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

        Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metin Karaburun, AA muhabirine, YÖK'ün koordinasyonunda Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde "Bilim Kafe" etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.

        Bu etkinliklerin coğrafi kapsayıcılığı açısından "dünyanın en büyük bilim kafe etkinliği" olma özelliğini taşıdığını ifade eden Karaburun, şöyle konuştu:

        "Muş Alparslan Üniversitesi olarak her yaştan insanı bilimle buluşturma adına bilim kafe etkinliğimizi düzenledik. Oğuzhan Karaçetin hocamız halkla buluşturuldu. Bu konuda hem katılımcılara hem de hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz, üniversitemizin toplumla buluşması adına devam edecek. Tarihi konu olması hasebiyle tarihi mekan seçtik. Burası ve tarihi Murat Köprüsü, turistleri ağırlayan bir mekan. Burayı özellikle konumuzla bağlantılı olduğu için seçtik ve etkili olduğunu da düşünüyorum."

        Karaçetin ise "Bilim Kafe" etkinliğinde Malazgirt'te yaptıkları çalışmaları katılımcılara anlattığını belirtti.

        Halkı bilgilendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaçetin, şunları kaydetti:

        "Burada daha popüler bir dille Malazgirt'i anlatma şansı buldum. Bu da beni sevindirdi çünkü insanlar Malazgirt'i çok merak ediyor ve bazen makale, kitap okumak yorucu olabiliyor. Biraz halka gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Malazgirt'te bu bilgilendirme toplantılarından ciddi faydalar sağladık. Halkla ilgili çok iyi geri dönüşler aldık. Malazgirt'te sevilmemizi sağlayan şeylerden birisi de halkla buluşmamız oldu. Bu buluşma da Muşluların desteğini almamız açısından önemli. Bu kapsamda YÖK'e ve Muş Alparslan Üniversitesine çok teşekkür ediyorum."

        Etkinliğe, vatandaşlar ve akademisyenler katıldı.

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