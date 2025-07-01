Muş'ta 1088 TOKİ konutunun yapımı sürüyor

Muş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen 4. Etap Konut Projesi kapsamında 1088 dairenin yapımı devam ediyor.

Kepenek köyü civarında inşaatı devam eden binaların tamamlanmasıyla kentte konut ihtiyacının önemli ölçüde giderilmesi bekleniyor.

TOKİ Proje Müdürü Daraf Besen, TOKİ'nin önceki etaplarında olduğu gibi bu projede de sosyal donatılar, oyun alanları ve çevre düzenlemeleri gibi unsurların yer aldığını söyledi.

Projeyle hem dar gelirli ailelerin uygun koşullarda konut sahibi olmasını hem de kentteki yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Besen, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası TOKİ konutları daha çok tercih edildi. Dayanıklılık konusunda depremden sonra buranın güvenlik katsayıları çok daha fazla çarpılarak hem demir oranı arttı hem de beton sınıfı yükseltildi. Şu anda C30-37 arasında beton döküyoruz."

Besen, 1088 dairenin kentin konut ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir proje olduğunu kaydetti.