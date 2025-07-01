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        Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:19
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        Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Eski Erzurum Caddesi'ndeki binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı katında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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