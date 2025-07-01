Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eski Erzurum Caddesi'ndeki binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı katında hasar oluştu.
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