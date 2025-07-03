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        Muş'ta "Engelli Bireylerle Doğru İletişim" konferansı düzenlendi

        Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından "Engelli Bireylerle Doğru İletişim" konulu konferans düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:47
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        Muş'ta "Engelli Bireylerle Doğru İletişim" konferansı düzenlendi
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        Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından "Engelli Bireylerle Doğru İletişim" konulu konferans düzenledi.

        Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde düzenlenen konferansta, Kızılay Genel Merkezi Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nde görevli uzman eğitmen Meral Acer, Kızılay çalışanlarına ve gönüllülere eğitim verdi.

        Eğitimde, engellilik türleri ve engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

        Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak yaklaşımlar ve toplumsal bilinçlenme konularında katılımcıların bilgilendirildiği konferansta, engelli bireylere karşı empati kurmanın ve duyarlılık geliştirmenin önemi vurgulandı.

        Eğitim sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Acer, eğitimin amacının farklı engel gruplarıyla etkili ve saygılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

        Eğitimde, görme, işitme, fiziksel ve diğer engel türlerine yönelik doğru iletişim yöntemlerini hem teorik bilgilerle hem de uygulamalı örneklerle katılımcılara aktardıklarını dile getiren Acer, şöyle konuştu:

        "Amacımız engelleri ortadan kaldırmak ve böylece de iletişimi rahat bir şekilde sağlamaktır. Amacımız burada görme, fiziksel ve diğer engel gruplarıyla iletişim halindeyken nasıl davranmamız gerekiyor? Onları kırmadan, incitmeden doğru davranışı şube çalışanlarımıza öğretiyoruz. Sahada aktif olarak yer alıyoruz. Özellikle engelli bireyler de Türk Kızılay gönüllüsü olarak bizlerle beraber sahada görev alıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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