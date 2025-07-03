Muş'ta "Engelli Bireylerle Doğru İletişim" konferansı düzenlendi

Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından "Engelli Bireylerle Doğru İletişim" konulu konferans düzenledi.

Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde düzenlenen konferansta, Kızılay Genel Merkezi Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nde görevli uzman eğitmen Meral Acer, Kızılay çalışanlarına ve gönüllülere eğitim verdi.

Eğitimde, engellilik türleri ve engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak yaklaşımlar ve toplumsal bilinçlenme konularında katılımcıların bilgilendirildiği konferansta, engelli bireylere karşı empati kurmanın ve duyarlılık geliştirmenin önemi vurgulandı.

Eğitim sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Acer, eğitimin amacının farklı engel gruplarıyla etkili ve saygılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Eğitimde, görme, işitme, fiziksel ve diğer engel türlerine yönelik doğru iletişim yöntemlerini hem teorik bilgilerle hem de uygulamalı örneklerle katılımcılara aktardıklarını dile getiren Acer, şöyle konuştu: