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        HAK-İŞ Muş'ta şehitler için anma programı düzenledi

        HAK-İŞ Konfederasyonu Muş İl Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:24
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        HAK-İŞ Muş'ta şehitler için anma programı düzenledi
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        HAK-İŞ Konfederasyonu Muş İl Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için basın açıklaması yaptı.

        Muş Devlet Hastanesi önünde yapılan düzenlenen programda, konfederasyona bağlı sendika başkanları ile üyeler, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan HAK-İŞ İl Başkanı Yaşar Kalır, bugün alanlarda şehitleri anmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen elim olayda şehit olan askerlerin acısını yürüklerinde hissettiklerini belirten Kalır, şunları kaydetti:

        "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza başsağlığı diliyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin ve milletimizin huzuru, devletimizin bütünlüğü için geçmişten bu yana hain terör örgütlerine karşı verilen onurlu mücadeleyi destekliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya, barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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