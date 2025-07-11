Muş'ta kalp damarında daralma olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

Muş'ta, kalp damarında daralma (aort koarktasyonu) teşhisi konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin yapılan tetkiklerde kalp damarlarında daralma olduğu belirlendi.

İlk müdahalesi uzman doktorlar tarafından yapılan bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a gönderilmesine karar verildi.

Bebek, kente yönlendirilen ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.