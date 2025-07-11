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        Muş'ta kalp damarında daralma olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

        Muş'ta, kalp damarında daralma (aort koarktasyonu) teşhisi konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:39
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        Muş'ta kalp damarında daralma olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
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        Muş'ta, kalp damarında daralma (aort koarktasyonu) teşhisi konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin yapılan tetkiklerde kalp damarlarında daralma olduğu belirlendi.

        İlk müdahalesi uzman doktorlar tarafından yapılan bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a gönderilmesine karar verildi.

        Bebek, kente yönlendirilen ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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