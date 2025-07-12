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        Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

        Muş'ta aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:32
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        Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı
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        Muş'ta aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Beş yıl önce aralarında husumet oluşan Balkaya ve Gizlenci aileleri, Arpayazı köyündeki camide bir araya getirildi.

        Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından aile mensupları kucaklaşarak barıştı.

        Törene katılan Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Barışın hayırlara vesile olmasını dileyen Alpboğa, katılımcılara teşekkür etti.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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