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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:32
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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        Eyleme katılan Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özcan, "PKK silah bıraktı. Bu süreçten çok memnun olduk. Gelin teslim olun." dedi.

        Naciye Sönmez Yıldız ise "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok memnun olduk. Çok heyecanlıyız. Haberleri dikkatle izliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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