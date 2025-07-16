Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Naciye Sönmez Yıldız ise "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok memnun olduk. Çok heyecanlıyız. Haberleri dikkatle izliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özcan, "PKK silah bıraktı. Bu süreçten çok memnun olduk. Gelin teslim olun." dedi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

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