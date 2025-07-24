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        Muş Valisi Çakır'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:07
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        Muş Valisi Çakır'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, tarafsız, ilkeli ve sorumlu bir basının, demokrasinin vazgeçilmez yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

        Basın mensuplarının eğitimden sağlığa, kültürden spora, tarımdan ekonomiye kadar pek çok alanda yapılan hizmetlerin kamuoyuyla buluşmasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Gazetecilerin ilimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımında gösterdikleri gayret sayesinde şehrimizin eşsiz zenginlikleri ülke genelinde ve uluslar arası mecralarda daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Bu da şehrimizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle, özverili çalışmalarıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren tüm basın emekçilerine aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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