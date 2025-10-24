Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Muş'ta "Bağımsız Gelecek Söyleşisi" programı kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Dinç, Yeşilay Muş Şubesi'nde düzenlenen programda, Yeşilay'ın 140 bin gönüllüsünün olduğunu söyledi.

İnsanlar için büyük acının ve zararın bağımlılık olduğunu belirten Dinç, "Bazı insanlar futbolla ve müzikle meşgul oluyor, bazı insanlar da zararlı şeylerle meşgul olur ama Yeşilay ile meşgul olmak en anlamlı, en güzel iştir. Çünkü bir insana yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapıyorsunuz. Özellikle bu dönemde bağımlılıklar bütün dünyada arttı." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin iyi konumda olduğunu ifade eden Dinç, "Bugün çok çalışmazsak maalesef biz de treni kaçırmış ülkelerin konumuna düşebiliriz. Elimizden geleni yapalım. Bu noktada çok büyük şanslarımız, imkanlarımız var. Bu imkanlarımızın birincisi Yeşilay çatısı." diye konuştu.

Yeşilay'ın 105 yıldan beri hem ülkede hem dünyada çalışmalar yapan çok güvenilir, sağlam, köklü geçmişi, kültürü ve tecrübesi olan büyük bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Dinç, bu anlamda güzel bir aile olduklarını söyledi. Yeşilay çatısı altında olmanın güç verdiğini belirten Dinç, şöyle devam etti: "Yeşilay olarak sokakta, üniversitede, okulda faaliyet yapmak istediğinizde kimse size 'bunu yapma' demez. Herkes bu işin ne kadar kritik olduğunun farkında. Herkes size destek olmak anlamında elinden geleni yapar. Bu nedenle devletin de bu anlamda bağımlılıkla mücadele konusunda bize destek oluyor olması büyük bir avantaj. Türkiye Bağımlılık Müdahale Eğitim Programı'mız var. Her yıl anaokulundan üniversiteye kadar 10 milyon öğrenciye eğitim veriyoruz. Okulda bağımlılığa müdahale programımız var. Erken yaşta bağımlılığa karşı durabilecek gücü, cesareti, beceriyi kazanmalarını amaçlıyoruz. 178 üniversitede Genç Yeşilaylarımız akran eğitimleri düzenliyor."

Muş Şubesi gönüllülerinin bu yıl 120'nin üzerinde faaliyet yaptığını dile getiren Dinç, şunları kaydetti: "120 faaliyetle insanımızın karşısına çıkmak, bağımsız kültürü oluşturmak, mesajımızı vermek, farkındalık geliştirmek noktasında her türlü imkanı kullanmışlar. Gece gündüz çalışmışlar. Bunlar hep gönüllü yapılan işler. Ellerine, emeklerine sağlık. Büyük bir yangın var. Bu yangını söndürmek için gece gündüz elimizden gelen bütün gücü kullanmak zorundayız. Yangın varken başka işte uğraşılmaz. 'Başka bir işim var yangına sonra bakarım' denmez. Önce yangın söndürülür sonra başka bir iş yapılır. Şu an bir yangın var, ülkemize sıçramasın diye elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermek zorundayız. Bir insan kurtarıyorsun. Bir insanı kurtarmak bu dünyaya yapabileceğimiz en büyük iyilik. Bir insanı bağımlılıklardan kurtarmak, ona, ailesine, mahallesine, toplumuna yapabileceğimiz en büyük iyilik. Siz bunu yapıyorsunuz. O yüzden yaptığımız iş esasında insanı, insanlığı kurtarmaktır. Biz bu işi vatanı korumak, kurtarmak kadar aziz, mukaddes biliyoruz."