Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

        Muş'ta Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:45 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

        Okulun bahçesinde yapılan kermeste öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Okul Müdürü Ferit Devrim, okuldaki 720 öğrenci ve velilerin desteğiyle Filistin'de zulüm gören insanlara destek vermek için kermesi organize ettiklerini söyledi.

        Anlamlı bir çalışma için bir arada bulunduklarını belirten Devrim, "Bu projeye katkısı olan bütün velilerimize teşekkür ediyoruz. Buradan elde edilecek gelir hem nakdi hem de ayni olarak Gazze'de zulüm gören kardeşlerimize gönderilecektir." dedi.

        Velilerden Oya Koçlardan ise Gazze'deki çocuklara destek olabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bir anne olarak bizim için bugün çok değerli bir gün. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Muş'ta gençler sonbahar renklerine bürünen Bağlar bölgesinde doğa yürüyüşü...
        Muş'ta gençler sonbahar renklerine bürünen Bağlar bölgesinde doğa yürüyüşü...
        "Sigara Bırakma Timi" sayesinde 30 yıllık bağımlılığından kurtuldu
        "Sigara Bırakma Timi" sayesinde 30 yıllık bağımlılığından kurtuldu
        Muş'ta "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı
        Muş'ta "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı
        Muş'ta jandarma ekiplerinden köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet yard...
        Muş'ta jandarma ekiplerinden köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet yard...
        Muş'ta kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu restoranı ailesiyle işleti...
        Muş'ta kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu restoranı ailesiyle işleti...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu: