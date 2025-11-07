Malazgirt'te "Gençlik Konseri" düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde "Gençlik Konseri" düzenlendi.
Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikle müzik öğretmenleri ve öğrenciler türküler seslendirdi.
Programda okçuluk, voleybol ve masa tenisi yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Etkinliğe Kaymakam Göksu Bayram ve kurum amirleri katıldı.
