Muş'ta düzenlenen satranç turnuvası genç ve yaşlı sporcuları bir araya getirdi

Muş'un Kırköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde satranç turnuvası düzenlendi.

Farklı yaş gruplarından sporcuların bir araya getirilmesi ve bu branşın yayılmasını sağlamak amacıyla Gençlik Merkezi'nde üç kategoride düzenlenen turnuvaya kentin yanı sıra farklı illerden 70 sporcu katıldı.

Yarışmada, genç ve yaşlıların bir arada oyun oynaması ilgi çekti.

Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, satrancın bir spor dalı olarak gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağladığını ve boş zamanlarını daha verimli değerlendirmelerine imkan tanıdığını söyledi.

Organizasyonu, belediyenin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlediklerini belirten Yaktı, şunları kaydetti:

"Turnuvaya katılan sporcularımızı burada bir araya getirerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerle gençlerimizi bir araya getireceğiz. İmkanlarımız dahilinde bu tür fırsatları gençlerimize sunmaya devam edeceğiz. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Muhsin Gök de turnuvanın ilgi gördüğünü dile getirdi.

70 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 6 tur sonunda dereceye giren sporculara hediyeler takdim ettiklerini söyleyen Gök, "Turnuvaya Malatya, Kayseri, Bitlis, Bingöl, Muş merkezi ve çevre köylerden sporcular katılım sağladı. Bu organizasyona destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Muş, satranç sporunda lisanslı sporcu sayısı bakımından Türkiye'de önemli bir noktadadır. Asıl amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, onları satranç gibi zihinsel gelişimi destekleyen bu spora yönlendirmektir." diye konuştu.

75 yaşındaki katılımcı Hüseyin Dinçer ise "Turnuvada ilkokul öğrencilerinden gençlere, yaşlılardan engelli bireylere kadar birçok sporcu mücadele etti. Oldukça başarılı sporcuların yer aldığı, verimli ve güzel bir organizasyon oldu." dedi.