Muş'ta kar yağışının ardından kayak sezonu başladı

Muş'ta son günlerde etkili olan yağışlarla kar seviyesinin yeterli düzeye ulaştığı 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Kente 8 kilometre mesafede bulunan Güzeltepe Dağı'nın eteklerindeki merkez, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkezde sezonun başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

Karla kaplı kayak merkezine gelenler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı ziyaretçiler de kar manzarası eşliğinde çay içti, yaktıkları ızgaralarda yiyecekler hazırladı.

Kayak Merkezi işletmecisi Ferhat Olcay, bugün itibarıyla sezona başladıklarını söyledi.

Bu sene kayak sezonunu geçen yıllara göre daha erken açtıklarını ifade eden Olcay, "Genelde mevsim değişikliğinden dolayı kar biraz geç yağıyordu. Bu yılın ilk günlerinde faaliyete başladı. Muş Valiliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle tüm eksiklerimizi tamamladık. Kar kalitesi çok iyi. Bölgeden gelen vatandaşlarımız çok fazla. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.