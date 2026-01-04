Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Üniversite öğrencileri "Genç Ofis" aracılığıyla yurt dışı deneyimi yaşıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta üniversite yerleşkesinde hizmet veren Genç Ofis'te öğrenciler, katıldıkları kurslarda hem kendilerini geliştiriyor hem de Uluslararası Hareketlilik Projesi kapsamında yurt dışına gitme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:11
        Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösteren Genç Ofis'te (Gençlik ve Spor Bakanlığınca üniversitelerde, yurtlarda ve bazı kriterlere göre belirlenen mahallelerde kurulan ofis) öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmelerine olanak sağlanıyor.

        Genç Ofis'e gelen üniversite öğrencileri, karakalem, Rusça, İngilizce, bağlama, gitar, piyano, keman, erbane, fotoğrafçılık ve minyatür seramik kurslarına katılarak hem stres atıyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

        Ulusal ve uluslararası programlar hazırlayan Muş'taki Genç Ofis, geçen yıl Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 325 projeyle Türkiye'de en fazla proje hazırlayan ofis oldu.

        Muş'ta eğitim gören ve daha önce yurt dışı deneyimi olmayan 40 öğrenci, Uluslararası Hareketlilik Projesi kapsamında İtalya, Özbekistan, Bosna Hersek ve Kazakistan'a giderek, farklı kültürleri tanıma, akademik ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin bir arada olduğu ofis, üniversite gençliğinin kampüs yaşamına aktif katılımını artırırken, gençlerin üretken, donanımlı ve öz güvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor.

        - "Tüm gençlerimizi Genç Ofis'e bekliyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, Genç Ofis'te üniversite öğrencilerine yönelik birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Gençlerin projelerine destek verdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında kamplarımız, kültürel gezilerimiz, sportif ve sanatsal faaliyetlerimiz mevcut. Gençlerimiz projelere müracaat edebilir ve ofislerimizden faydalanabilir. Tüm gençlerimizi Genç Ofis'e bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ÜNİDES kapsamında gençlerin projelerine, fikirlerine ve düşüncelerine destek veriyor. Öğrenciler, fikirleri varsa, hayata geçirmek istiyorlarsa Genç Ofis'e müracaat edebilir. Müracaatlarımız devam ediyor. Muhakkak projelerini bizlerle paylaşsınlar. ÜNİDES Programı 5. Dönemi kapsamında Muş, 325 proje ile birinci oldu. Türkiye'deki tüm illeri geride bıraktılar. Yurt dışı projesi kapsamında gençlerimizi 4 ülkeye gönderdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri sayesinde 40 kişi yurt dışı deneyimi yaşamış oldu."

        - "İlk kez yurt dışına gittim"

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Edanur Yıldırım da Genç Ofis'te zamanını çok iyi değerlendirdiğini ifade etti.

        Ders dışındaki zamanını ofiste geçirdiğini anlatan Yıldırım, "Burada kurslara katıldım. Bize çok deneyim kazandırdı. Her gün farklı bir kurstayız. Özbekistan'a gittik. Oradaki kültürü, insanları ve misafirperverliğini tanıdık. Bizim için güzel bir deneyimdi. Küçükken yurt dışı hayalim vardı. Bu tecrübeyi burada kazandım. İlk kez yurt dışına gittim. Benim için mükemmel bir anı olarak kaldı." dedi.

        Öğrencilerden Eylül Elif Uzal ise "Genç Ofis'te açılan kurslar bizim için çok değerli çünkü o kurslarda çok güzel vakit geçirdiğimizi ve becerilerimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. İtalya'da yürütülen bir Erasmus projesine dahil olduk. Orada 7 farklı ülkeden gelen katılımcılar vardı. Bu katılımcılarla bir arada olmak bizim için güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

        İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Sıla Taş, "Sürekli Genç Ofis'te etkinliklere katılıyorum. Bizim için oldukça etkili ve keyifli geçiyor. Proje kapsamında İtalya'da bulundum. Farklı kültürlerden gelen insanlarla bir arada bulunmak bizim için oldukça güzel ve keyifli bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

