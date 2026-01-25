Muş'ta sağlık ekipleri hastalara hizmet için karlı yollarda

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan sağlık çalışanları, kar ve soğuk havaya rağmen kilometrelerce yol katederek 1669 hastaya hizmet sunuyor.



Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde 24 sağlık çalışanından oluşan 6 ekip, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, zorlu coğrafyaya rağmen sağlık hizmetlerinin aksamaması için çaba gösteriyor.



Aralarında doktor, hemşire ve sağlık teknikerinin de bulunduğu ekipler, yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı bulunan 1669 hastaya evlerinde sağlık hizmeti sunuyor.



Yollar karla kaplı olmasına rağmen, soğuk havada en ücra köylere kadar ulaşarak hastaların muayene ve kontrollerini yapan ekipler, onların hayır duasını alıyor.



Merkeze bağlı Çatbaşı köyüne giden sağlık çalışanları, iltihaplı romatizma ve şeker hastalığı olan 84 yaşındaki yatalak hasta Ramazan Özkan'ın durumunu kontrol etti.



- "Zorlu kış şartlarında hizmet veriyoruz"



Muş Devlet Hastanesi Başhekimi ve Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzman Dr. Yalçın Güzelel, AA muhabirine, Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde 6 ekibin görev yaptığını söyledi.



Evde Sağlık Hizmetleri sistemine kentteki 1669 hastanın kayıtlı olduğunu ifade eden Güzelel, şöyle konuştu:



"Aylık ortalama 1200 hasta ziyaret ediyoruz. Evde Sağlık Hizmetlerinin amacı, bakıma muhtaç olan hastalarımızın yerinde değerlendirmesini ve tedavisini yapmaktır. Ayrıca hastaların durumu iyi değilse hastaneye transferini sağlıyoruz. Bu hastalarımıza e-rapor hizmeti sunmaktayız. Zorlu kış şartlarında hizmet vermekteyiz. Ziyaret ettiğimiz hastalarımızın ilaç düzenlenmesini yapıyoruz. Bazen ekibimizin motivasyonunu artırmak için başhekim olarak onlara eşlik ediyorum. Vatandaşlarla bir araya geliyorum. Eksiklikleri yerinde görüp gerekli düzeltmeleri yapıyoruz."



Güzelel, "Çetin kış şartlarına rağmen hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü günlerde ekiplerimiz, karlı yolları aşıp vatandaşlarımıza sağlık hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde Evde Sağlık Hizmeti kapsamında vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz ve devletimizin şefkatini gösteriyoruz. Bundan da gurur ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Kışın çetin geçtiği illerden birinde görev yapıyoruz"



Evde Sağlık Hizmetleri ekibinde gerontolog (yaşlılıkla ilgili uzman hekim) olarak görev yapan Fikriye Sönmez ise ekipte yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



En ücra köylerdeki hastaların ayağına sağlık hizmeti götürdüklerini anlatan Sönmez, "Zor şartlarda da olsa görevimizi yerine getiriyoruz. Coğrafi konum olarak kışın çetin geçtiği illerden birinde görev yapıyoruz. Bazen araçlarımız yolda kalabiliyor. Ekibimizle engelleri aşarak insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Tedavi ettiğimiz hastaların hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.



Fesih Özkan da Çatbaşı köyünde yaşadıklarını belirterek, "Babam 84 yaşında yatalak. İltihaplı romatizma ve şeker hastalığı var. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri kar kış ve soğuk hava demeden köye kadar geldi. Babamla çok ilgilendiler, Allah onlardan razı olsun, teşekkür ediyorum." dedi.

