Muş'ta üzerine kaynar su dökülen bebek ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Muş'un Varto ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde, üzerine dökülen kaynar suyla yaralanan 1,5 yaşındaki bebek, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı. Kaygıntaş köyünde, 1,5 yaşındaki N.G'nin üzerine, evde oyun oynadığı sırada kaynar su döküldü. Minik bebeği hastaneye götüremeyen ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Köy yolunun kapalı olması dolayısıyla İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları bebeği, evde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

