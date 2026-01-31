Habertürk
Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta jandarmadan çocuklar için kış etkinliği

        Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar jandarma ekipleriyle doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:06
        Muş'ta jandarmadan çocuklar için kış etkinliği
        Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar jandarma ekipleriyle doyasıya eğlendi.

        Bulanık Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, yarıyıl tatilinde çocukların sosyal aktivitelere katılımını artırmak amacıyla kış etkinliği düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve jandarma ekipleri kızaklarla kaydı, kardan iglo yaptı.

        Jandarmanın eğitimli köpekleriyle yapılan gösteriyi izleyen çocukların, zırhlı araçlara bindirilerek gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri de çocuklara mont, bot ve eldiven hediye etti, ikramlarda bulundu.

        Etkinliğe katılarak çocukların eğlencesine ortak olan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, çocukların sosyal gelişimine katkı sunmanın önemli olduğunu söyledi.

        Bu tür sosyal ve eğitici etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Koşansu, "Etkinlik sayesinde çocukların sosyal bağları güçleniyor, boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendiriyorlar. Bu tür projeler çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunuyor." dedi.

        Çocuklardan Meryem Taş ise "Jandarma bizi karşıladı, yemek yedik, kaydık ve çok eğlendik. Her şey çok güzeldi. Jandarmadaki ağabeylere, ablalara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

