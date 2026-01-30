Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş Güzeldağ Kayak Merkezi 25 bini aşkın kayakseveri ağırladı

        İBRAHİM YALDIZ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Güzeldağ Kayak Merkezi, kar yağışı ve yarıyıl tatilinin etkisiyle yıl başından bu yana 25 bini aşkın kayakseveri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Güzeldağ Kayak Merkezi 25 bini aşkın kayakseveri ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Güzeldağ Kayak Merkezi, kar yağışı ve yarıyıl tatilinin etkisiyle yıl başından bu yana 25 bini aşkın kayakseveri ağırladı.

        En çok karın yağdığı iller arasında bulunan Muş'ta kar seviyesinin yeterli düzeye ulaşmasıyla merkeze 8 kilometre uzaklıkta yer alan 2 bin 300 rakımlı merkezde kayak sezonu açıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bakım ve onarım çalışmaları yapılan merkezde, yarıyıl tatilinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Yıl başından bu yana 25 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkeze gelenler, aileleriyle hem kayak hem de piknik yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

        - "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, sezon açılmadan kayak merkezinin bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

        Kayak merkezinin yıl başından itibaren kayakseverlerin hizmetine hazır hale getirildiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

        "Kayak merkezimizde iki pistimiz bulunmakta. Yeterli kar yağışının ardından pistlerimiz hazır hale getirilerek halkımızın hizmetine açıldı. Birinci pistimiz 1400 metre, ikinci pistimiz 1600 metre uzunluğunda. Yöre halkı kayak merkezimize ilgi gösteriyor. Sezon açıldığı günden bu yana 25 bini aşkın vatandaşımız kayak merkezimize geldi. Bazı vatandaşlarımız burada piknik yapıyor ve güzel vakit geçiriyor. Tüm imkanlarımızla vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kayak merkezimize çevre illerden ve ilçelerimizden ilgi var. Ziyaretçi sayısının sezon sonuna kadar yüksek bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum."

        - "Çok eğlenceli bir yer"

        Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Sida Oğlağo ise "Yarıyıl tatilini burada değerlendiriyoruz. Muş'un vakit geçirecek en güzel yerlerinden biri. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Vatandaşlar için de çok eğlenceli bir yer." dedi.

        Kayseri'den gelen Selim Tunçbilek de çocuğunun Muş'ta kamu görevlisi olarak görev yaptığını belirterek, "Yarıyıl tatilinde torunumu kayak merkezine getirdim. Çok güzel bir mekan. Tüm vatandaşlarımıza imkan buldukça buraya gelmelerini tavsiye ederim. Burası kayak yapılabilecek, eğlenilebilecek, hoşça vakit geçirilebilecek bir merkez. Ayrıca kayak merkezi hem bedensel hem de ruhsal sağlığımızı koruyabileceğimiz çok güzel bir mekan." ifadelerini kullandı.

        Babasının karne hediyesi olarak kendisini kayak merkezine getirdiğini anlatan ortaokul öğrencisi Zeliha Beren Baran ise güzel vakit geçirdiklerini, burasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

        Vildan Aktı ise yarıyıl tatilinin güzel geçtiğini anlatarak, "Karne hediyesi olarak annem ve babam bizi buraya getirdi. Şu an çok mutluyuz ve eğleniyoruz. Uzun zamandır kayak merkezine gelmemiştim. Kendimi pamukların içinde gibi hissediyorum. Kayarken çok eğleniyorum. Bazen birine çarpacağım diye çok korkuyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak

        Benzer Haberler

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
        Muş'ta "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
        Muş'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı
        Varto'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Varto'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Malazgirt'te Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Malazgirt'te Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlend...