        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Muş merkez ve Hasköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:06
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan" şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 176 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram plaka esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

