Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, "2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, "2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakır, ilin genel durumu, devam eden ve planlanan projelerin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Kentte kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kamu yararını esas alan bir anlayışla sürdürülebilmesi için kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunun hayati önem taşıdığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Muş genelinde yürütülen kamu yatırımları ilin sosyo-ekonomik kalkınmasının temel dinamiklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 2026 yılında planlanan hedeflerin zamanında etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte kamu yöneticilerimizin devletimize ve milletimize karşı taşıdığı sorumluluklar da büyük bir önem arz etmektedir. 2025 yılı içinde 416 proje planlanmıştır. 317 proje tamamladı, 72 proje ise devam etmektedir. İhale aşamasında 4 projemiz ve başlanmayan 11 projemiz var. Tasfiye edilen proje sayımız da 12'dir."

        Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin 27 milyar 990 milyon 464 bin lira olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

        "Hep birlikte bu yatırımları en etkin şekilde hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle devam eden projelerin hızla hayata geçirilmesi noktasında kurumlarımız arasındaki güçlü bir koordinasyon iletişimini de tekrar vurgulamak istiyorum. Sahadaki uygulamaları yakından takip ederek ve kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanarak projelerimizin en kısa sürede faaliyete geçmesini sağlamak hepimizin öncelikli hedefidir."

        Toplantıya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, bölge müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Muş'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı
        Varto'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Varto'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Malazgirt'te Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Malazgirt'te Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Malazgirt'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği
        Malazgirt'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 1 - Kırklarelispor: 0
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 1 - Kırklarelispor: 0
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...