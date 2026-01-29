Malazgirt'te Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda kadınlar bilgilendirildi. Dr. Tuğçe Nur Özgen ve Dr. Ayşe Gökduman Turna, serviks kanseri, korunma yöntemleri ve tarama programları hakkında bilgi verdi. Programın sonunda katılımcılara broşür dağıtıldı.

