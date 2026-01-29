Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Malazgirt'te Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.


        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.


        Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda kadınlar bilgilendirildi.


        Dr. Tuğçe Nur Özgen ve Dr. Ayşe Gökduman Turna, serviks kanseri, korunma yöntemleri ve tarama programları hakkında bilgi verdi.

        Programın sonunda katılımcılara broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği
        Malazgirt'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 1 - Kırklarelispor: 0
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 1 - Kırklarelispor: 0
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta besicilerin kızaklı zorlu kış mesaisi
        Muş'ta besicilerin kızaklı zorlu kış mesaisi
        Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı
        Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı
        Muş'ta Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçir...
        Muş'ta Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçir...