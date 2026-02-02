Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Van, Bitlis ve Muş'taki okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

        Van, Bitlis ve Muş'taki okularda yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:03
        Van, Bitlis ve Muş'taki okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        Van, Bitlis ve Muş'taki okularda yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Van genelindeki bin 611 okulda 275 bin 363 öğrenci tatilin ardından okullarına gelerek ders başı yaptı.

        Törenlerin ardından sınıflara alınan öğrenciler, ilk dersi "Bayrak Sevgisi" temasıyla işledi.

        - Muş

        Muş'ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeşilce İlkokulu'nda "Bayrak Sevgisi" temalı etkilik düzenledi.

        Okulda düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, yeni dönemin tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretime başladıklarını ifade eden Altay, şöyle konuştu:

        "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla tüm okullarda ilk dersimizde bayrak sevgisi konusunu işledik. Öğrencilerimizin vatanseverlik duygularını, bayrak sevgisini ve tarih aidiyetini artırmaya yönelik yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Toplumu bir arada tutan en kıymetli değer bayraktır ve bayrak sevgisiyle donatılmış vatan sevgisidir. Ümit ediyorum ki evlatlarımız bu güzel değerlerle yetişirler. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

        - Bitlis

        Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünce merkezdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu "Bayrak Sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, sınıfları gezerek öğrencilere bayrağın önemini anlattı.

        Türk bayraklarıyla donatılan okullara gelen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da okullarda öğrencilere bayrak sevgisinin anlatıldığını belirterek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

