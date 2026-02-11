Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş-Bingöl kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

        Muş-Bingöl kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 40 araçtaki yaklaşık 80 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 01:43 Güncelleme: 11.02.2026 - 01:43
        Muş-Bingöl kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle 40 araçtaki yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı.


        Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları, Jandarma, Kızılay ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bölgede yürüttükleri çalışmaların ardından yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları kurtardı.

        Kızılay ekipleri yolda kalanlara kek, meyve suyu ikramında bulundu, AFAD görevlileri de bölgede hazır bekledi.

        Jandarma ekipleri yolun temizlenmesinin ardından araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

        Yolda kalan tır sürücüsü Arif Selvi, basın mensuplarına, Muş'tan Aydın'a gitmek için yola çıktığını söyledi.

        Muş-Bingöl Buğlan Geçidi'nde kardan dolayı mahsur kaldıklarını ifade eden Selvi, şöyle konuştu:

        "Dört saatten fazladır buradayız. Sağ olsun Kızılay ekipleri yardım etti. Tırda 40 hayvan var. Bir an önce yerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kar yağışı çok fazla. Karayolları ekipleri yolu yeni temizledi. Yoğun kardan dolayı yine yol kapanıyor. Muş bölgesinde ciddi anlamda bir kar yağışı mevcut. Rabbim tüm şoför arkadaşlara kolaylık versin."

        Tır sürücüsü Muhammed Buğra Taltuk ise "Yaklaşık 4 saattir buradayız. Yoğun bir kar yağışı var. Yol temizleniyor ama yetersiz kalıyor, kar çok yoğun yağdığı için yol tekrar kapanıyor." dedi.

        Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, yoğun kar nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunun Buğlan Geçidi'nde yolda kalanlara destek olduklarını belirterek, "Son vatandaşımız evine ulaşıncaya, yağış azalıncaya kadar desteklerimize devam edeceğiz. Bu bölgede 40 araçtaki kişilere beslenme desteği verdik. Yoğun kar yağışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

