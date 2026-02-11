Muş'ta ekipler yolları açık tutmak için soğuk havayla mücadele ediyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Muş'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için sahada gece gündüz görev yapıyor.



Kentte günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde şantiye alanlarındaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra zorlu hava koşullarına rağmen iş makineleriyle sahaya çıkıyor.



Soğuk havaya rağmen kırsalda günlerce karla mücadele eden ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, 68 iş makinesi ve 100 personelle karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, şunları kaydetti:



"Özellikle yağışın olmadığı dönemlerde 1500 rakımın üstündeki yerlerde fırtına nedeniyle yollarımız kapanmakta. Bereketli bir yıl oldu. Her ne kadar idaremiz için bir külfet olsa da su kaynakları ve coğrafyamız için bereket olarak görüyoruz. İlimiz genelinde 368 köy, 217 mezramız var. Muş, kırsal nüfusu çok olan bir şehir. Kar yağışı ve fırtınadan dolayı yollarımız çok kapanmaktadır. Bazen hava eski 30 derece kadar düşüyor. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Rakımı yüksek olan yerlerde 1, 2 metre kar oluyor. Bazen önümüzü göremiyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen vatandaşımızın ulaşımını sağladığımızda yorgunluğumuz gidiyor, mutlu oluyoruz."

