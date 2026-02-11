Canlı
        Muş'ta 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı

        Muş'ta 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı

        Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 154 personelin katılımıyla 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 14:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:08
        Muş'ta 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı
        Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 154 personelin katılımıyla 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

        Yoğun sis ve karla kaplı bölgede düzenlenen tatbikatta, AFAD, jandarma, polis, UMKE, 112 Acil Sağlık, Kızılay, itfaiye, MEB AKUB, HAK ve İHH arama kurtarma ekipleri yer aldı.

        Olası afet durumlarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikata 154 personel katıldı.

        Tatbikatta ekipler, senaryo gereği Kozma Dağı'nda çığ düşmesi sonucu kar altında kalan 5 dağcının yerini sondalama yöntemiyle belirledi.

        Ekipler, kısa sürede çıkardıkları dağcıları, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, basın mensuplarına, yerel düzeyde bir tatbikat düzenlediklerini söyledi.

        Tatbikata Muş'taki kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki ekiplerin katıldığını belirten Daştemir, şunları kaydetti:

        "Bu tatbikatta 23 çalışma grubumuz var. Toplamda 154 personel, 25 araç, 2 K9 köpeği ve iki dronla faaliyet yürütüyoruz. Tatbikatın amacı yerelde ilimizde tüm kamu kurum kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket etmektir. Bundan dolayı bir senaryo belirledik. Muş, çok kar alan bir ilimiz. Çığ tatbikatı senaryosunu hazırladık. Ekiplerimizin koordineli hareket etmesini arzu ettik.


        Senaryo gereği dağda gezen 5 vatandaşımız çığ altında kaldı. Hemen saha ekiplerimiz olay bölgesine hareket etti. Bölgeye gelen saha ekiplerimiz önce yolun açılmasını sağladı. Yolun güvenliği için trafiği durdurduk. Bölgeye gelen ekipler çığ altında kalan vatandaşları kurtardı."

