        Bulanık'ta Ahıska Türkleri için etkinlik yapıldı

        Bulanık'ta Ahıska Türkleri için etkinlik yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Ahıskalılar Gecesi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:50
        Gençlik merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ahıska Türklerinin kültür ve geleneklerinin tanıtıldığı programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

        Ahıska Türklerinin tarih boyunca büyük zorluklara rağmen kültürlerini ve kimliklerini korumayı başardığını belirten Koşansu, "Ahıska Türkleri gittikleri her yerde çalışkanlıkları, kültürleri ve güçlü aile bağlarıyla toplumlara değer kattılar. Bulanık'ta yaşayan Ahıskalıların ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu görüyoruz." dedi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ve Ahıskalılar Derneği Başkanı Eren Mamak katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

