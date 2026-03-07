Bulanık'ta Ahıska Türkleri için etkinlik yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde "Ahıskalılar Gecesi" programı düzenlendi.



Gençlik merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Ahıska Türklerinin kültür ve geleneklerinin tanıtıldığı programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini söyledi.



Ahıska Türklerinin tarih boyunca büyük zorluklara rağmen kültürlerini ve kimliklerini korumayı başardığını belirten Koşansu, "Ahıska Türkleri gittikleri her yerde çalışkanlıkları, kültürleri ve güçlü aile bağlarıyla toplumlara değer kattılar. Bulanık'ta yaşayan Ahıskalıların ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu görüyoruz." dedi.



Programa, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ve Ahıskalılar Derneği Başkanı Eren Mamak katıldı.

