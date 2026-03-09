Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Malazgirt'te AK Parti teşkilatı iftarda buluştu

        Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 09.03.2026 - 12:16
        İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, ramazanın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

        Programa katılanlara teşekkür eden Şimşek, "İftarımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbim inşallah önümüzdeki yıllarda da sizlerle birlikte aynı sofralarda oruç açmayı nasip etsin. Ramazanımız mübarek olsun." dedi.

        Programa Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğluları, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, belediye meclis üyeleri, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

