Malazgirt'te AK Parti teşkilatı iftarda buluştu

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.



İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, ramazanın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.



Programa katılanlara teşekkür eden Şimşek, "İftarımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbim inşallah önümüzdeki yıllarda da sizlerle birlikte aynı sofralarda oruç açmayı nasip etsin. Ramazanımız mübarek olsun." dedi.



Programa Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğluları, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, belediye meclis üyeleri, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

