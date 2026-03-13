Muş'ta 322 kız öğrenciye okçuluk eğitimi verildi

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında 322 kız öğrenci okçuluk eğitimi aldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okçuluk alanında 3 gün süren eğitimlerinde, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 322 kız öğrenci ata sporu okçulukla tanıştı. Spor salonunda verilen eğitimlerde öğrenciler ok attı, okçulukla ilgili bilgi aldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına, gençleri okçuluk sporuyla buluşturduklarını söyledi.



Öğrencilerin ilk kez ok atma deneyimi edindiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Amacımız gençlerimize yeni deneyimler kazandırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları sosyalleştirmek. Bugün Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu etkinlikten faydalandı ve ilk ok atışlarını gerçekleştirdi. Hedefimiz, tüm okullarımızda okçulukla tanışmamış gençleri bu sporla buluşturmak ve onların hedefi 12'den vurmasını sağlamak. Bu konuda projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Lisenin müdürü Ersin Çetin ise "Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür etkinlikler çok faydalı. Öğrencilerimiz eğlenerek, heyecanla ve severek ok attılar. Birçoğu hayatında ilk kez okçulukla tanıştı. Bu kadim kültürümüzü gençlere aktarmak bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Beyza Tavle de okçuluk sporunu burada öğrenme imkanı bulduğunu belirterek, "Bu sporun bize sabır ve odaklanma kazandırdığını düşünüyorum. Aynı zamanda stres atmamıza yardımcı oldu. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldık ve bizim için çok güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

