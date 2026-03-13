Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta 322 kız öğrenciye okçuluk eğitimi verildi

        Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında 322 kız öğrenci okçuluk eğitimi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta 322 kız öğrenciye okçuluk eğitimi verildi

        Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında 322 kız öğrenci okçuluk eğitimi aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okçuluk alanında 3 gün süren eğitimlerinde, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 322 kız öğrenci ata sporu okçulukla tanıştı. Spor salonunda verilen eğitimlerde öğrenciler ok attı, okçulukla ilgili bilgi aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına, gençleri okçuluk sporuyla buluşturduklarını söyledi.

        Öğrencilerin ilk kez ok atma deneyimi edindiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Amacımız gençlerimize yeni deneyimler kazandırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları sosyalleştirmek. Bugün Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu etkinlikten faydalandı ve ilk ok atışlarını gerçekleştirdi. Hedefimiz, tüm okullarımızda okçulukla tanışmamış gençleri bu sporla buluşturmak ve onların hedefi 12'den vurmasını sağlamak. Bu konuda projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Lisenin müdürü Ersin Çetin ise "Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür etkinlikler çok faydalı. Öğrencilerimiz eğlenerek, heyecanla ve severek ok attılar. Birçoğu hayatında ilk kez okçulukla tanıştı. Bu kadim kültürümüzü gençlere aktarmak bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Beyza Tavle de okçuluk sporunu burada öğrenme imkanı bulduğunu belirterek, "Bu sporun bize sabır ve odaklanma kazandırdığını düşünüyorum. Aynı zamanda stres atmamıza yardımcı oldu. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldık ve bizim için çok güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Muş'ta şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı
        Muş'ta şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı
        Hasköy'deki hemodiyaliz ünitesi hastaları kilometrelerce yol gitmekten kurt...
        Hasköy'deki hemodiyaliz ünitesi hastaları kilometrelerce yol gitmekten kurt...
        Muş'ta bayram öncesi şehit mezarlıklarında bakım ve temizlik yapıldı
        Muş'ta bayram öncesi şehit mezarlıklarında bakım ve temizlik yapıldı
        Korkut'ta ramazan şenliği düzenlendi
        Korkut'ta ramazan şenliği düzenlendi
        Kaymakam Koşansu öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
        Kaymakam Koşansu öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
        Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düz...
        Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düz...