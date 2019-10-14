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Başkan Asya, fotoğraf yarışması ve belediye hizmetlerini anlattı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Erzurum Radyosu canlı yayınına telefonla bağlanarak '4 Mevsim Muş' konulu fotoğraf yarışması ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Asya, fotoğraf yarışması ve belediye hizmetlerini anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Erzurum Radyosu canlı yayınına telefonla bağlanarak ‘4 Mevsim Muş’ konulu fotoğraf yarışması ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.
TRT Erzurum Radyosunda sunuculuğunu Hande Zeynep Şengül’ün yaptığı ‘Doğunun Sesi’ adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, ilk defa Muş Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal fotoğraf yarışması ve belediye çalışmaları ile ilgili konuştu. Konuşmasına TRT ailesine ve dinleyicilerine teşekkür ederek başlayan Başkan Asya, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Muş Belediyesi olarak ilk defa bir ulusal fotoğraf yarışması düzenlediklerini kaydeden Başkan Asya, bu sayede Muş’un görsel bir arşivini oluşturmak ve fotoğraf sanatına da katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Muş’ta foto maraton düzenlenecek
Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu işbirliğinde düzenledikleri fotoğraf yarışmasına 23 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini aktaran Başkan Asya, Muş’un 4 mevsimine ait görüntülerin fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirip sergilemeyi hedeflediklerini kaydetti. Başkan Asya, 4 Mevsim Muş temalı ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçlanmasının ardından ülke genelindeki fotoğraf sanatçılarını davet ederek geniş kapsamlı bir foto maraton programı da düzenlemeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.
Konuşmasının devamında belediye hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Feyat Asya, “Yeni başlattığımız projelerimizin yanı sıra geçen dönemden kalan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle altyapı çalışmalarımızda ciddi bir ilerleme kat ettik. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz. Bu çalışmalarımızla birlikte doğalgaz, elektrik ve Telekom hatlarını belli bir düzen altına alınıyor. Bu yıl büyük bir kısmını tamamladığımız bu çalışmamızın gelecek yıl tamamen bitirmiş olacağız. Bunun yanında da rutin hizmetlerimiz devam ediyor. Geçen dönemde iptal edilen Kent Meydanı projemizi yeniden revize ederek ihaleye hazırlıyoruz. Altı bir bütün otopark olacak olan meydanımız halkımızın buluşma noktası haline gelecek. Bu yıl ihale etmeyi planladığımız projemize gelecek yıl çalışma sezonu ile start vermeyi hedefliyoruz. Yeni imara açtığımız bölgelerin yerleşimi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. TOKİ marifetiyle bu bölgelerde yeni yerleşim alanları oluşturarak şehrin büyümesine öncülük edeceğiz. Bununla birlikte taahhütlerimiz arasında bulunan katı atıktan enerji üretimi entegre tesisimizi yapişletdevret modeli ile ihale ederek temelini attık. Allah’ın izniyle bu sayede ilimizi vahşi depolama sisteminden kurtarmış olacağız. Aynı şekilde eski stadyumun yerine yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine planlanan Millet Bahçesi projesinin de ihalesi eylül ayı içerisinde yapıldı. Önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlanarak söz verdiğimiz bir projemizin de hayata geçirilmesine vesile olacağız” dedi.
Başkan Asya konuşmasının sonunda Alparslan2 Barajında temin edilerek şehre kazandırılacak içme suyu projesinde sona gelindiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgilendiği projeye kısa sürede başlanacağını, böylelikle Muş’un içme suyu sorunun tarihe karışacağını ifade etti.

MUŞ

14 Ekim 2019 Pazartesi

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