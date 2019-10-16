Malazgirt’te 60 kişi işe alındı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 60 kişi işe alındı.

İşKur Muş İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak işçiler için Malazgirt Öğretmenevi konferans salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimini yerinde izleyen vatandaşlar, kura çekimini adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayan İlçe Kaymakamı Emre Yalçın’a teşekkür ettiler.

Kura çekiminde hazır bulunan yetkililer, kurada ismi çıkanları tebrik ederek, “Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 60 kardeşimizin Noter huzurunda yapılan kura çekimini yerinde görmek için geldim. Çok adil bir kura çekimi oldu. Kura çekiminin adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayan İlçe Kaymakamımız Emre Yalçın’a teşekkür ediyoruz ve kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dediler.

Bin 290 kişinin katıldığı kurada, 60 kişi belirlenerek işe alındı.

MUŞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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